Во Владивостоке произошел пожар в жилом доме, есть жертвы

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Во Владивостоке в результате пожара в квартире в жилом доме погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Проведенная разведка показала, что в жилом помещении горит диван. На месте пожара были обнаружены три человека без признаков жизни», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Гамарника.

Ранее сообщалось, что в Москве при пожаре в квартире погибли два человека.