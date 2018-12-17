Во Владивостоке произошел пожар в жилом доме, есть жертвы
Во Владивостоке в результате пожара в квартире в жилом доме погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.
«Проведенная разведка показала, что в жилом помещении горит диван. На месте пожара были обнаружены три человека без признаков жизни», — говорится в сообщении.
Реклама
Как отмечается, пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Гамарника.
Ранее сообщалось, что в Москве при пожаре в квартире погибли два человека.