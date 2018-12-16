Новая церковь Украины определилась со своим главным собором

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Митрополит Киевский и всея Украины Блаженнейший Епифаний рассказал, где будет располагаться действующий кафедральный собор автокефальной Православной церкви Украины. Об этом сообщает УНН.

По его словам, это будет Михайловский Златоверхий собор, а не собор Святой Софии.

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«Мы хотим, чтобы кафедральным собором единой украинской православной церкви был древний храм киевских митрополитов — София Киевская. Но мы понимаем, насколько этот памятник является дорогим для нашего украинского народа», — подчеркнул митрополит Епифаний.

Он добавил, что церковь не может самостоятельно заниматься содержанием собора Святой Софии. Кроме того, там каждый день совершаются богослужения.

Ранее сообщалось, что на Украине придумали название для новой церкви.