Названа причина взрыва газа в жилом доме в Вологде
Стала известна причина, из-за которой произошел взрыв газа в пятиэтажном доме в Вологде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного следственного управления Следственного комитета России.
Как отмечается, инцидент произошел после того, как в квартире, где около суток не было хозяев, включили свет.
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«В квартире жили мужчина и женщина, они около суток отсутствовали дома, были на даче. Приехали домой, женщина щелкнула выключателем — произошел взрыв. Женщина погибла, мужчину взрывной волной отбросило, он получил травмы», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что появилось видео с места взрыва газа в доме в Вологде.