В Москве закроют участок Большой кольцевой линии метро

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Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро между станциями «ЦСКА» и «Петровский парк» будет закрыт для движения поездов 16 декабря 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Сообщается, что закрытие движения связано с подготовкой к открытию станции БКЛ «Савеловская».

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Уточняется, что движение поездов по БКЛ осуществляться только на участке между станциями «Деловой центр» и «Хорошевская», а по Солнцевской линии — от «Рассказовки» до «Хорошевской» и обратно.

С 17 декабря движение поездов по БКЛ будет возобновлено в обычном режиме.

На время изменения режима работы метро на станциях «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк» будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров в яркой желто-красной форме. Они помогут правильно сориентироваться и выбрать нужный маршрут, добавили в пресс-службе.