УПЦ объявила митрополитов раскольниками за участие в «объединительном соборе»
Митрополиты Украинской православной церкви Симеон и Александр, которые приняли участие в «объединительном соборе» в Киеве были исключены из канонической УПЦ, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела церкви архиепископ Климент, передает РИА «Новости».
«Мы только констатируем, что они перешли в раскол, и сообщим поместной церкви, что в диптихе канонических епископов Украины они больше не числятся», — сказал Климент.
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Архиепископ подчеркнул, что митрополиты, о которых идет речь «создают новую церковь и туда переходят».