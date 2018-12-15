УПЦ объявила митрополитов раскольниками за участие в «объединительном соборе»

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Митрополиты Украинской православной церкви Симеон и Александр, которые приняли участие в «объединительном соборе» в Киеве были исключены из канонической УПЦ, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела церкви архиепископ Климент, передает РИА «Новости».

«Мы только констатируем, что они перешли в раскол, и сообщим поместной церкви, что в диптихе канонических епископов Украины они больше не числятся», — сказал Климент.

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Архиепископ подчеркнул, что митрополиты, о которых идет речь «создают новую церковь и туда переходят».

Ранее в РПЦ сравнили двух архиереев УПЦ с шестью Иудами.