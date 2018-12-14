Турция отказалась передавать Саудовской Аравии записи убийства Хашукджи

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Турция отказалась передавать Саудовской Аравии записи, сделанные в момент убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление президента Турции Тайипа Эрдогана.

При этом, по словам турецкого лидера, Анкара ознакомила Эр-Рияд с аудиозаписями.

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«Турция готова предоставить аудиозаписи для ознакомления, но не передаст оригиналы саудовской стороне, поскольку уверена, что она может их уничтожить», — подчеркнул Эрдоган.

Он также призвал саудовскую сторону выдать Турции подозреваемых в убийстве журналиста и отметил, что в Стамбуле можно организовать суд в соответствии с нормами международного права.

Ранее сообщалось, что Эрдоган заявил о причастности к убийству Хашукджи приближенных саудовского наследного принца.