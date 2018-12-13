В Турции сошел с рельсов скоростной поезд, который курсировал по маршруту Анкара — Конья, передает телеканал CNN Turk.

Habertürk уточняет, что в результате инцидента есть пострадавшие, их состояние и точное количество неизвестны. Также отмечается, что с рельсов сошли два вагона поезда.

Реклама

По данным NTV, пострадавших «много».

Причины инцидента в данный момент неизвестны.

Предыдущий крупный железнодорожный инцидент произошел в Турции в июле. Тогда в результате схода поезда с рельсов погибли 10 человек.