Источник рассказал о состоянии раненных в Назрани силовиков
Жизни двух силовиков, которые получили ранения в результате взрыва гранаты в Назрани, находятся вне опасности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
«Ранения, полученные сотрудниками, оказались не опасными для их жизни. Состояние пострадавших удовлетворительное», — сказал он.
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Ранее сообщалось, что причастные к ранению двух сотрудников правоохранительных органов в Назрани были ликвидированы.
Двое подозреваемых в терроризме бросили в сотрудников полиции гранату, когда силовики пытались их задержать.