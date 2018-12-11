Отец Бутиной отреагировал на информацию о «сделке» дочери
Отец задержанной в США россиянки Марии Бутиной Валерий ответил на информацию о возможности заключения «сделки» между его дочерью и прокурором, передает RT.
По его словам, он не располагает данными о том, что защита Марии Бутиной и прокуратура подали запрос на проведение слушания по сделке со следствием.\
«В различных СМИ опубликованы сведения о предстоящей сделке Марии и прокуратуры США — я не располагаю такими сведениями, а вся дискуссия вокруг процессуальных документов без наличия материалов дела является спекуляцией. Она не намерена признавать не совершённые ею правонарушения», — заявил Бутин.
Ранее ABC News сообщил, что арестованная в США россиянка Мария Бутина согласилась признать себя виновной по некоторым пунктам обвинения. По данным телеканала, Бутина якобы согласилась признаться в том, что действовала «под руководством официального лица из России».