Отец Бутиной отреагировал на информацию о «сделке» дочери

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Отец задержанной в США россиянки Марии Бутиной Валерий ответил на информацию о возможности заключения «сделки» между его дочерью и прокурором, передает RT.

По его словам, он не располагает данными о том, что защита Марии Бутиной и прокуратура подали запрос на проведение слушания по сделке со следствием.\

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«В различных СМИ опубликованы сведения о предстоящей сделке Марии и прокуратуры США — я не располагаю такими сведениями, а вся дискуссия вокруг процессуальных документов без наличия материалов дела является спекуляцией. Она не намерена признавать не совершённые ею правонарушения», — заявил Бутин.

Ранее ABC News сообщил, что арестованная в США россиянка Мария Бутина согласилась признать себя виновной по некоторым пунктам обвинения. По данным телеканала, Бутина якобы согласилась признаться в том, что действовала «под руководством официального лица из России».