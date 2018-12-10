На Урале ликвидировали департамент заявившей о ненужности молодежи чиновницы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/557/12047557/olga-pic905-895x505-79283.jpg">

В соответствии с указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на базе департамента молодежной политики, глава которого Ольга Глацких была отстранена от должности после слов о том, что государство «ничего не должно» молодежи, будет создано новое региональное министерство образования и молодежной политики, передает ТАСС.

Сообщается, что решение было принято в рамках оптимизации исполнительных органов власти и в целях повышения эффективности деятельности государственных органов.

Реклама

На данный момент неизвестно, войдет ли Глацких в состав министерства.

Ранее сообщалось, что Глацких не хочет покидать пост главы департамента молодежной политики Свердловской области.