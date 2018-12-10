На Урале ликвидировали департамент заявившей о ненужности молодежи чиновницы
В соответствии с указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на базе департамента молодежной политики, глава которого Ольга Глацких была отстранена от должности после слов о том, что государство «ничего не должно» молодежи, будет создано новое региональное министерство образования и молодежной политики, передает ТАСС.
Сообщается, что решение было принято в рамках оптимизации исполнительных органов власти и в целях повышения эффективности деятельности государственных органов.
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На данный момент неизвестно, войдет ли Глацких в состав министерства.
Ранее сообщалось, что Глацких не хочет покидать пост главы департамента молодежной политики Свердловской области.