В МИД оценили принятие ОБСЕ документа по безопасности журналистов
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала принятие ОБСЕ документа по безопасности журналистов.
По ее словам, данный документ был принят благодаря усилиям российской стороны.
Она также добавила, что этот документ, в частности, подтверждает необходимость беспрепятственного доступа жителей стран-членов ОБСЕ к иностранным источникам новостей.
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Захарова подчеркнула, что в настоящее время не все страны организации «следуют этому принципу».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о нездоровой ситуации на пространстве ОБСЕ.