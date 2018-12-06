Медведев рассказал о новогодних планах

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Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, как начнет 2019 год. Трансляцию его интервью ведет «Россия-24».

По словам чиновника, новый год начнется у него, как и у остальных россиян, с гимна страны и праздничного обращения президента России Владимира Путина.

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«После этого я попробую немножко отдохнуть. Если получится, поеду покатаюсь на лыжах в Сочи», — сказал Медведев.

Он добавил, что в противном случае продолжит работать.

Ранее Медведев оценил эмоции россиян от пенсионной реформы.

«Газета.Ru» в режиме онлайн следит за интервью премьера Дмитрия Медведева об итогах 2018 года.