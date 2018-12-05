Песков ответил недовольным итогами голосования по переименованию аэропортов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги голосования по переименованию аэропортов, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что мнение недовольных результатами опроса не останется без внимания.

«Что касается тех регионов, где жители выступают против, конечно, их мнение никто без внимания оставлять не будет», — заявил Песков.

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Дипломат добавил, что сроков вступления в силу решения о переименовании аэропортов еще нет.

Ранее сообщалось, что Домодедово, Шереметьево и другие аэропорты получили новые имена.