У женщины стянули с пальца кольцо за 7,5 млн рублей в ресторане в Москве

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Сотрудники полиции сообщили о начале проверки после обращения женщины, которая заявила о краже кольца в ресторане в центре Москвы, передает агентство городских новостей «Москва».

«Гражданка попросила принять меры к неизвестному, который в период с вечера 30 ноября по утро 1 декабря текущего года в ресторане на ул. Рочдельская похитил с ее пальца кольцо стоимостью 7,5 млн руб.», — заявили в ОВД «Пресненский».

Отмечается, что в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.