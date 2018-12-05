В Ростуризме назвали топ-5 популярных у россиян новогодних направлений

Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал, какие направления популярны у жителей России в новогодние праздники. Об этом пишут «Известия».

По его словам, в топ-5 попали Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский и Краснодарский края, а также Крым. При этом полуостров впервые попал в перечень. Сафонов объяснил это улучшением его транспортной доступности и снижением цен на авиабилеты.

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Уточняется, что перечень составлен на основе данных по бронированию билетов.

«На столицу пришлось 17,2% продаж, Сочи — 13,1%, Симферополь — 7%, Краснодарский край и Санкт-Петербург — по 3,1% на каждое направление», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что по Крымскому мосту с момента открытия движения проехало свыше 3,3 млн машин.