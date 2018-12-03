Россияне назвали главный признак старости

Каждый второй россиянин связывает наступление старости с началом серьезных проблем со здоровьем. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ.

Такую точку зрения поддержали 50% опрошенных респондентов.

Подчеркивается, что наиболее популярно это мнение среди людей в возрасте от 45 до 59 лет.

Реклама

По данным опроса, другим признаком старости россияне считают невозможность заработка и самообеспечения. Такую точку зрения высказали 29% респондентов.

Третьим по популярности критерием старости оказалось прекращение трудовой активности и зависимость от окружающих. Это мнение поддержали 26% россиян.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин чувствует снижение социальной справедливости.