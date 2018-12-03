В Башкирии решили назначить ректором оскандалившуюся чиновницу

Представитель института развития образования Башкирии рассказал о просьбе сотрудников образовательного учреждения не назначать ректором бывшего министра образования Гульназ Шафикову, передает РИА «Новости».

Как отмечается, в посте Шафиковой о конкурсе «Учитель года-2018» в инстаграме пользователи заметили две грамматических ошибки. Впоследствии пост был удален, а ошибки чиновница объяснила экспериментом.

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По словам представителя института, на внеочередном собрании сотрудников образовательного учреждения врио главы региона написали открытое письмо и составили резолюцию, в которой призвали власти пересмотреть вопрос о ее возможном назначении.

Уточняется, что в институте считают, что у Шафиковой нет компетенции в вопросах администрирования и «коммуникативной культуры».

«В результате (проведенной по решению Шафиковой в 2016 «оптимизации» работы университета. — Газета.Ru) учебная нагрузка преподавателей возросла на 250 часов в год, а заработная плата осталась прежней и не была приведена в соответствие с нормами», — подчеркивается в заявлении сотрудников института.

Ранее в СМИ сообщили, что заявившую о ненужности молодежи свердловскую чиновницу не стали увольнять.