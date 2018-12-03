В США в магазин «за покупками» пришли бобры
В США в один из супермаркетов пришли бобры, передает UPI.
Как отмечается, инцидент произошел рано утром в магазине в Массачусетсе. Два бобра вошли в помещение через раздвижные двери и стали осматриваться. При этом одно из животных самостоятельно вышло из магазина, а другому понадобилась помощь.
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Сотрудники магазина предположили, что бобры, живущие в расположенной недалеко реке, зашли в магазин в поисках еды.
Ранее житель Дании проиграл суд, в котором пытался добиться компенсацию за порчу имущества колонией бобров.