Несколько человек погибли из-за протестов в Париже

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Не меньше трех человек погибли во время столкновений протестующих против повышения цен на топливо в Париже и сотрудников полиции, передает BFMTV.

Сообщается, что в округе Арль погиб водитель фургона, врезавший в грузовик, остановившийся перед баррикадой митингующих.

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В первый день протестов, 17 ноября, один из митингующих был убит во время паники на контрольно-пропускном пункте. После этого, 20 ноября, мотоциклист умер от столкновения с фургоном, маневрировавшим из-за заграждений протестующих.

Ранее сообщалось, что власти Франции не исключили введения режима ЧП после беспорядков.