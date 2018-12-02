Несколько человек погибли из-за протестов в Париже
Не меньше трех человек погибли во время столкновений протестующих против повышения цен на топливо в Париже и сотрудников полиции, передает BFMTV.
Сообщается, что в округе Арль погиб водитель фургона, врезавший в грузовик, остановившийся перед баррикадой митингующих.
Реклама
В первый день протестов, 17 ноября, один из митингующих был убит во время паники на контрольно-пропускном пункте. После этого, 20 ноября, мотоциклист умер от столкновения с фургоном, маневрировавшим из-за заграждений протестующих.
Ранее сообщалось, что власти Франции не исключили введения режима ЧП после беспорядков.