В Нижневартовске из-за крупного пожара обрушилась кровля мебельного склада
В Нижневартовске на мебельном складе произошел крупный пожар площадью тысяча квадратных метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.
В результате возгорания в здании частично обрушилась кровля.
«О пожаре сообщили охранники объекта, здание было закрыто, внутри из людей никого не находилось», — рассказали в ведомстве.
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Причины пожара неизвестны. Возгорание тушат 53 человека и 16 единиц техники.
В ноябре при пожаре в гипермаркете в Петербурге также обрушилась кровля здания.