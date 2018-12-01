В Нижневартовске из-за крупного пожара обрушилась кровля мебельного склада

В Нижневартовске на мебельном складе произошел крупный пожар площадью тысяча квадратных метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

В результате возгорания в здании частично обрушилась кровля.

«О пожаре сообщили охранники объекта, здание было закрыто, внутри из людей никого не находилось», — рассказали в ведомстве.

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Причины пожара неизвестны. Возгорание тушат 53 человека и 16 единиц техники.

В ноябре при пожаре в гипермаркете в Петербурге также обрушилась кровля здания.