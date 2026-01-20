Размер шрифта
Дмитриев прилетел в Давос

Дмитриев прибыл в швейцарский Давос, где вероятно встретится с Уиткоффом
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в швейцарский Давос, где он предположительно переговорит со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, бизнесменом Джаредом Кушнером. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети X.

«Прибыл в Давос», — написал он.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в Давосе с 19 по 23 января.

В рамках экономического форума в Давосе представители США и Украины проведут дополнительные переговоры по заключению мирного соглашения. По данным СМИ, в швейцарский город также приедет специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев для встречи с американской делегацией.

Мнения российских экспертов о предстоящих в Давосе встречах разделились. Так, политолог, американист Малек Дудаков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в этом году форум в Давосе может стать «очень знаковым моментом в переговорном процессе по Украине». Согласно другой точке зрения, переговоры в Давосе нужны для очередного затягивания переговорного процесса. Чего ожидать от предстоящих встреч в Давосе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа вероятная тема переговоров Дмитриева с посланниками Трампа.

