Потолок актового зала обрушился в школе в Казахстане, пострадали дети

В актовом зале средней школе № 40 в Актобе обрушился потолок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя комитета по ЧС МВД республики Нурсултана Нурахметова.

Уточняется, что в школе «в актовом зале произошло обрушение потолка из гипсокартона на площади 10 квадратных метров».

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В результате инцидента пострадали девять учеников.

«Из них ученица девятого класса госпитализирована, остальные восемь учеников шестого класса отпущены домой», — сказал Нурахметов.

Причина произошедшего пока неизвестна.