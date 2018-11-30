Потолок актового зала обрушился в школе в Казахстане, пострадали дети
В актовом зале средней школе № 40 в Актобе обрушился потолок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя комитета по ЧС МВД республики Нурсултана Нурахметова.
Уточняется, что в школе «в актовом зале произошло обрушение потолка из гипсокартона на площади 10 квадратных метров».
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В результате инцидента пострадали девять учеников.
«Из них ученица девятого класса госпитализирована, остальные восемь учеников шестого класса отпущены домой», — сказал Нурахметов.
Причина произошедшего пока неизвестна.