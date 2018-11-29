Во Франции посчитали ущерб от «желтых жилетов»

Убыток от акций протестов «желтых жилетов» в Париже нанес ущерб гостиницам примерно в €11 млн, сообщает Reuters.

Большое количество гостиничных броней было отменено после начала столкновений между демонстрантами и полицией. В основном отмены сделаны туристами, планирующими провести выходные или Новый год в Париже.

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Объединение GNI, представляющее гостиничную и ресторанную отрасли, заявило, что доходы заведений упали на 40-50% в минувшие выходные по сравнению с прошлым годом.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр также заявил, что протесты оказали некоторое влияние на экономику страны, однако оценивать ущерб еще рано.

В акциях против повышения цен на топливо участвуют не менее 23 тыс. человек по всей стране. Движение «желтые жилеты» получило свое название, потому что демонстранты одеты в светоотражающие желтые жилеты. Больше недели манифестанты блокируют дороги по всей Франции, затрудняя доступ к некоторым складским базам, торговым центрам и фабрикам.