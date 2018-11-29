СМИ подсчитали стоимость расследования инцидентов в Солсбери

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Стоимость расследования инцидентов с отравлениями в британских городах Солсбери и Эймсбери составит более $14 млн. Об этом сообщает Salisbury Journal.

По данным издания, власти Великобритании намерены дополнительно выделить $3,84 млн на расследования этих инцидентов.

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Как отмечается, для покрытия расходов, связанных с расследованиями, уже было выделено около $8,45 млн.

При этом расходы полиции Уилтшира в размере $1,66 млн останутся непокрытыми, несмотря на новые средства.

Ранее СМИ сообщили, что инцидент в Солсбери ударил по рынку недвижимости в Британии.