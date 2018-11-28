На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры
Представители Киево-Печерского заповедника приступили к описи имущества в пещерах Киево-Печерской лавры, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что опись проводится в Ближних или Антониевых пещерах лавры, где находятся мощи печерских подвижников. Там же захоронен основатель Печерского монастыря преподобный Антоний.
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Наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел планирует обговорить с членами комиссии, проверяющими наличие церковных ценностей, процедуру проверки, заявили представители УПЦ. Отмечается, что проводящих опись сопровождают монахи, надзиратели пещер и члены Духовного собора обители.
Ранее кабмин Украины одобрил передачу Константинополю Андреевской церкви.