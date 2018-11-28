На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры

<img src="//img.gazeta.ru/files3/665/12023665/RIAN_390061.HR-pic905-895x505-11979.jpg">

Представители Киево-Печерского заповедника приступили к описи имущества в пещерах Киево-Печерской лавры, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что опись проводится в Ближних или Антониевых пещерах лавры, где находятся мощи печерских подвижников. Там же захоронен основатель Печерского монастыря преподобный Антоний.

Реклама

Наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел планирует обговорить с членами комиссии, проверяющими наличие церковных ценностей, процедуру проверки, заявили представители УПЦ. Отмечается, что проводящих опись сопровождают монахи, надзиратели пещер и члены Духовного собора обители.

Ранее кабмин Украины одобрил передачу Константинополю Андреевской церкви.