При взрыве у химзавода в Китае погибли более 20 человек

В городском округе Чжанцзякоу в китацской провинции Хэбэй произошел взрыв в районе химзавода, погибли не менее 22 человек. Об этом сообщает китайский портал Sina.

Сообщается, что еще 22 человека получили повреждения, раненные были госпитализированы. Степень тяжести их состояния не уточняется.

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Как отмечается, после взрыва произошел пожар, в котором сгорели 38 грузовых автомобилей и 12 легковых машин.

Подчеркивается, что на месте происшествия ведутся активные поисково-спасательные работы, причины инцидента выясняются.

Китайские власти в местной социальной сети просят жителей не приближаться к месту происшествия.

24 ноября сообщалось, что в Китае произошел взрыв на машиностроительном заводе.