В Одессе задержали судно якобы «теневого флота» России

В Одессе СБУ арестовала судно под флагом одной из стран Африки

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала судно, которое следовало под флагом одной из стран Африки, и 17 членов экипажа. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Служба безопасности задержала и арестовала в Одессе иностранное судно, входившее в «теневой флот» России», — говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что арестованное судно якобы неоднократно заходило в порт Севастополя. На борту находились капитан и 16 членов экипажа. Все они являются гражданами нескольких стран Ближнего Востока.

По факту произошедшего возбудили дело по четырем статьям, в частности, о госизмене и нарушении порядка въезда-выезда.

В сентябре сотрудники СБУ задержали по подозрению в госизмене депутата бывшей пророссийской, а сейчас запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». По версии следствия, он активно выполнял задачи российских спецслужб задолго до февраля 2022 года. В том числе ему удалось наладить эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины.

Ранее СБУ заявила о задержании в Киеве лидера одной из политических партий.