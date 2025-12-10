«Гринатом» автоматизировал техподдержку с помощью ИИ

ИТ‑интегратор атомной отрасли «Гринатом» запустил два интеллектуальных сервиса — «Атом.Зая» и «Атом.Око». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что решения призваны автоматизировать рутинные процессы, снизить нагрузку на техническую поддержку и ускорить работу с документами.

В компании уточнили, что в атомной отрасли ежегодно около 250 тыс. сотрудников используют более 200 централизованных информационных систем и направляют свыше 1,2 млн запросов в службу поддержки. При этом несмотря на рост числа пользователей, штат техподдержки сохраняется на прежнем уровне — благодаря внедрению ИИ-решений.

«Атом.Зая» работает как круглосуточный консультант. Он анализирует не ключевые слова, а смысл запроса, сопоставляя его с многолетним архивом инструкций и обращений.

«В ходе обучения сервис автоматически разбивает инструкции на блоки и каждому сегменту присваивает многомерный вектор, определяющий смысловую нагрузку текста блока. Вопрос пользователя преобразуется в вектор по тому же самому алгоритму. Задача системы сводится к тому, чтобы найти наиболее близкие вектора между вопросом и ответами», — пояснили в «Гринатоме».

Сейчас 40% вопросов от новых сотрудников и 20% запросов опытных работников решаются без участия специалистов. В будущем ассистент научится вести диалог и работать с голосовыми командами.

Второй сервис — «Атом.Око» — автоматизирует документооборот. Он распознает печатный и рукописный текст, штрихкоды, подписи, печати и проверяет документы на ошибки. Особенно востребован в бухгалтерии, управлении персоналом и финансовых подразделениях.

Как подчеркнули в компании внедрение ИИ-помощников позволило не только сохранить штат поддержки, но и перераспределить трудовые ресурсы: специалисты теперь сосредоточены на сложных задачах, а сотрудники — меньше тратят времени на рутину. Также снизилось психологическое напряжение.

В «Гринатоме» подчеркивают, что это только начало пути. Предполагается, что системы продолжат развиваться, охватывая новые процессы и повышая качество работы.