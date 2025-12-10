На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России лишили гражданства мужчину, организовавшего канал незаконной миграции

МВД: организатора канала незаконной миграции в Чувашии лишили гражданства РФ
true
true
true
close
Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Уроженца Иордании, организовавшего канал незаконной миграции в Чувашии, лишили российского гражданства. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ по республике в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что иностранец получил гражданство России в 2022 году после того, как женился на жительнице Чувашии. Мужчину обвиняют в том, что он начал зарабатывать на организации незаконной миграции.

По данным МВД, мужчина находил в республике женщин, готовых за деньги оформить приглашение в Россию гражданам Сирии, и способствовал их незаконному въезду в страну. Таким образом в РФ попали несколько десятков иностранцев.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Весной 2025 года иностранца приговорили к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тысяч рублей. В декабре было принято решение о прекращении его российского гражданства. Российский и заграничный паспорта признаны недействительными и изъяты. После отбытия наказания мужчину депортируют.

До этого в Кировской области иностранца, надругавшегося над ребенком, лишили российского гражданства. Согласно № 316-ФЗ, который вступил в силу 11 августа этого года, гражданство России можно отобрать у тех, кто получил его, а потом совершил тяжкое преступление. Паспорт иностранца аннулировали и изъяли. После того, как мужчина отбудет назначенный ему срок в колонии, его депортируют из России.

Ранее правительство поддержало лишение гражданства уклонистов от воинского учета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами