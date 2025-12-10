В России лишили гражданства мужчину, организовавшего канал незаконной миграции

Уроженца Иордании, организовавшего канал незаконной миграции в Чувашии, лишили российского гражданства. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ по республике в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что иностранец получил гражданство России в 2022 году после того, как женился на жительнице Чувашии. Мужчину обвиняют в том, что он начал зарабатывать на организации незаконной миграции.

По данным МВД, мужчина находил в республике женщин, готовых за деньги оформить приглашение в Россию гражданам Сирии, и способствовал их незаконному въезду в страну. Таким образом в РФ попали несколько десятков иностранцев.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Весной 2025 года иностранца приговорили к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тысяч рублей. В декабре было принято решение о прекращении его российского гражданства. Российский и заграничный паспорта признаны недействительными и изъяты. После отбытия наказания мужчину депортируют.

До этого в Кировской области иностранца, надругавшегося над ребенком, лишили российского гражданства. Согласно № 316-ФЗ, который вступил в силу 11 августа этого года, гражданство России можно отобрать у тех, кто получил его, а потом совершил тяжкое преступление. Паспорт иностранца аннулировали и изъяли. После того, как мужчина отбудет назначенный ему срок в колонии, его депортируют из России.

Ранее правительство поддержало лишение гражданства уклонистов от воинского учета.