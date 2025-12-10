Глава Чувашии рассказал, кто получит выплаты за ущерб от атаки беспилотников

Глава Чувашии Николаев: выплаты за ущерб от БПЛА получат граждане и юрлица

Власти Чувашии предоставят выплаты всем гражданам, юрлицам и предпринимателям, которые понесли ущерб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«Мы обеспечим выплаты как гражданам, пострадавшим в результате террористического акта (включая компенсацию за повреждения личных транспортных средств), так и юридическим лицам и гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, которым был причинен ущерб», — написал глава Чувашии.

Николаев добавил, что он уже дал поручение правительству республики о внесении необходимых изменений в нормативно-правовые акты. По его словам, главной задачей властей Чувашии является оказать максимальную поддержку всем, кто пострадал в результате атаки.

Утром 9 декабря БПЛА атаковали Чебоксары. В результате удара были повреждены 15 зданий, в том числе 10 жилых домов. Число пострадавших составило 14 человек. В Ленинском районе города сформировали десять специальных комиссий для обхода жилых домов и оценки ущерба, после чего региональные власти приступят к восстановлению имущества, поврежденного атакой. Региональные власти пообещали выделить средства на восстановление поврежденных квартир из собственного бюджета.

Ранее власти Чувашии решили ввести режим ЧС регионального уровня.