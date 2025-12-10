На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рубио захотел вернуть шрифт Times New Roman в Госдеп США

Рубио: нужно отказаться от шрифта Calibri в Госдепе и вернуть Times New Roman
Mandel Ngan/Pool via Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио распорядился вернуть в Госдеп шрифт Times New Roman в рамках борьбы с «многообразием» времен бывшего президента США Джо Байдена. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times.

«Рубио назвал переход времен Байдена к шрифту без засечек «расточительным», расценив возвращение к Times New Roman как часть усилий по искоренению идей многообразия», — говорится в сообщении издания.

Газета со ссылкой на служебную записку отмечает, что, по мнению Рубио, возвращение к использованию шрифта Times New Roman «восстановит приличия и профессионализм в письменной работе департамента». В документе говорится, что Calibri «неформален» по сравнению со шрифтами с засечками, такими как Times New Roman, и «противоречит» официальному бланку департамента.

В рамках критики Байдена президент США Дональд Трамп говорил, что Соединенные Штаты больше не дают денег Украине после того, как бывший американский лидер Джо Байден «очень глупо» отдал украинской стороне $350 млрд.

Ранее Трамп назвал лидеров Европы «слабыми».

Второй срок Трампа
