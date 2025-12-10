«Получил пару поздравлений»: лыжник Коростелев о реакции иностранцев на его допуск

Россиянин Коростелев заявил, что иностранные лыжники поздравили его с допуском

Российский лыжник Савелий Коростелев, получивший нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), заявил, что иностранные спортсмены поздравили его с этим. Его слова приводит РИА Новости.

«Я рад, что так сложилось. Впереди дебют. Уже получил пару поздравлений от иностранцев», — заявил он.

Нейтральные статусы от FIS также получили лыжница Дарья Непряева и фристайлистка Анастасия Таталина.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

