Неизвестный с телефона модели Тартановой писал ее семье, пока она сама была в больнице

Baza: неизвестный неделю общался с семьей модели Тартановой с ее телефона
model_moskva__m/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телефоном модели Анжелики Тартановой, которая попала в больницу в Москве, мог завладеть другой человек. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, пострадавшая попала в реанимацию 23 ноября. Однако 30 ноября неизвестный отправлял близким женщины сообщения, с ними он общался в течение недели. По словам семьи, общение в этот момент было не таким теплым, как раньше.

Когда родственники спрашивали, как у Тартановой дела, человек отвечал немногословно. Также вместо привычного для модели «сынок» человек использовал более формальное «сын». Как правило, неизвестный общался с семьей ночью.

Отмечается, что близкие хотели созвониться с Тартановой, но человек, у которого был телефон, отказывался, ссылаясь на проблемы со связью в Москве.

Сама девушка попала в больницу при неизвестных обстоятельствах. В медучреждении у нее диагностировали несколько серьезных травм, потребовалась трепанация черепа. Сама женщина заявила, что ничего не помнит.

При этом Тартанова сама вызвала скорую на место и рассказала, что ее жестоко избил знакомый. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее подруга Тартановой рассказала, что возлюбленный многое запрещал модели.

