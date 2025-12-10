Блогершу не спасли после домашних родов

Блогершу в Австралии не спасли после домашних родов, пишет Daily Mail.

По данным полиции, блогерша Стейси Уорнеке рожала дома вместе с мужем Натаном и доулой Эмили Лал. Ребенок родился здоровым, но состояние женщины быстро ухудшилось, поэтому женщине вызвали скорую помощь.

Прибывшие парамедики обнаружили ее в критическом состоянии — она сидела на полу возле бассейна для родов, была бледно-желтая, дышала с трудом. Женщину срочно доставили в больницу Франкстон, где врачи израсходовали весь доступный запас крови ее группы, но спасти пациентку не удалось.

Полиция начала расследование. Муж Стейси дал показания, но Эмили — отказалась. На следующий день, когда следователи прибыли осматривать дом, они обнаружили, что помещение было тщательно убрано самой Лал.

Известно, что Стейси отказалась от любых медицинских наблюдений во время беременности — УЗИ, приемов у акушеров и акушерок — и выбрала полностью «свободные» домашние роды под руководством Лал, называющей себя «хранительницей свободных родов».

