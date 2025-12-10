Казахстан согласовал переориентацию экспорта нефти с КТК на другие маршруты

Казахстан согласовал переориентацию экспорта нефти с КТК на Самару и КНР

Казахстан согласовал переориентацию части экспортных потоков нефти из системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Самару, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и частично в КНР. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского оператора «Казтрансойл».

Там заявили, что соответствующие договоренности были достигнуты «благодаря своевременно организованному конструктивному переговорному процессу с международными партнерами и грузоотправителями».

В пресс-службе добавили, что в результате увеличение объемов поставок нефти по экспортным направлениям в декабре текущего года по сравнению с первоначальным графиком транспортировки, утвержденным казахстанским министерством энергетики, составляет: Атырау - Самара — на 232 тыс. тонн, Китай — на 72 тыс. тонн; порт Актау (в направлении Баку — Тбилиси — Джейхан) — на 58 тыс. тонн.

В ночь на 29 ноября украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал КТК в Новороссийске, повредив выносной причал. По данным компании, после взрыва капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузки, а танкеры были отведены за пределы акватории. Пострадавших среди персонала и подрядчиков зафиксировано не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаку украинских дронов на инфраструктуру КТК, поскольку речь идет об объекте международного значения.

Ранее стало известно, что перевалка казахстанской нефти через КТК упала на 5% из-за атак ВСУ.