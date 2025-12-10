Картину Валентина Серова продадут за $1,5 миллиона

В Москве выставят на торгах картину художника Валентина Серова «Портрет Д.Г. фон Дервиза». Об этом сообщает vm.ru.

Произведение искусства выставят на торги за $1,5 миллиона (около 1 млрд 152 миллионов рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»). По предварительной оценке аукционного дома, общая стоимость всех лотов составила 2,5 миллиарда рублей.

«Это означает, что российской площадке впервые удалось предъявить коллекцию, превосходящую по стоимости и масштабу собрание «русских торгов» Christie's и Sotheby's, мировых лидеров арт-рынка», — заявили представители аукциона.

В декабре аукционный дом «Литфонд» сообщил, что рукопись хита группы «Кино» «Спокойная ночь» авторства музыканта Виктора Цоя уйдет с молотка. Автограф оценили в миллион рублей, это стартовая цена. Текст Цой написал в июне 1986 года, документ завизирован Ниной Барановской — методистом межсоюзного дома самодеятельного творчества. Именно Барановская решала, будет ли исполнена та или иная песня в Ленинградском рок-клубе.

