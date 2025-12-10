На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Картину Валентина Серова продадут за $1,5 миллиона

В Москве продадут картину художника Валентина Серова за $1,5 миллиона
true
true
true
close
ГТГ, 2015. ISBN 978-5-89580-088-1/commons.wikimedia.org

В Москве выставят на торгах картину художника Валентина Серова «Портрет Д.Г. фон Дервиза». Об этом сообщает vm.ru.

Произведение искусства выставят на торги за $1,5 миллиона (около 1 млрд 152 миллионов рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»). По предварительной оценке аукционного дома, общая стоимость всех лотов составила 2,5 миллиарда рублей.

«Это означает, что российской площадке впервые удалось предъявить коллекцию, превосходящую по стоимости и масштабу собрание «русских торгов» Christie's и Sotheby's, мировых лидеров арт-рынка», — заявили представители аукциона.

В декабре аукционный дом «Литфонд» сообщил, что рукопись хита группы «Кино» «Спокойная ночь» авторства музыканта Виктора Цоя уйдет с молотка. Автограф оценили в миллион рублей, это стартовая цена. Текст Цой написал в июне 1986 года, документ завизирован Ниной Барановской — методистом межсоюзного дома самодеятельного творчества. Именно Барановская решала, будет ли исполнена та или иная песня в Ленинградском рок-клубе.

Ранее стала известна максимальная цена комплекта билетов на «Щелкунчика».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами