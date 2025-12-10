На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дании усомнились в роли США в качестве гаранта безопасности Европы

FE: роль США в качества гаранта безопасности Европы вызывает сомнения
Роль США в качестве главного гаранта безопасности Европы на фоне уделения большего внимания Тихоокеанскому региону вызывает сомнения. Об этом говорится в ежегодном докладе Службы военной разведки Дании (FE).

Согласно документу, сейчас баланс сил в Тихоокеанском регионе сложился в пользу Китая. В связи со сложившейся ситуацией США планируют переместить свои военные силы именно туда. При этом, по мнению разведки, изменения в политике Вашингтона требуют продолжения сотрудничества между странами Европы.

«США используют экономическую мощь, в том числе в виде угроз введения высоких пошлин, для навязывания своей воли, и более не исключают применения военной силы в отношении союзников», — говорится в докладе.

Несколькими часами ранее издание Axios сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа ведет «открытую вражду» с Евросоюзом, причинами которой стали ограничение свободы слова в ЕС, украинский кризис и массовая миграция. Журналисты назвали конфликт «новой холодной войной».

Ранее в Совфеде заявили о «невиданном» кризисе в отношениях США и ЕС.

