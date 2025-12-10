На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Повстанцы M23 взяли под контроль город Увира на востоке Конго

Поддерживаемая Руандой группировка М23 взяла под контроль город Увира
Justin Makangara/Reuters 

Поддерживаемая Руандой группировка М23 («Движение 23 марта») взяла под контроль стратегически важный город Увира. Об этом сообщает Associated Press.

После взятия города представитель М23 Лоуренс Канюка призвал местных жителей вернуться в свои дома и заниматься повседневными делами, но уже под защитой группировки.

Власти Демократической республики Конго (ДРК) не подтвердили эту информацию.

10 декабря координатор ООН по гуманитарным вопросам в ДРК заявил, что за прошедшую неделю свыше 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за обострения вооруженного конфликта в расположенной на востоке страны провинции Южное Киву.

В документе говорится, что беженцы находятся в крайне тяжелых условиях — временные убежища переполнены, доступ к медицинской помощи ограничен, распространяются эпидемии.

Часть беженцев вынуждены были перейти границу страны и спасаться в соседних Руанде и Бурунди. Ранее в провинции Южное Киву уже насчитывалось 1,2 миллиона внутренне перемещенных лиц.

4 декабря президенты Руанды и Демократической Республики Конго Поль Кагаме и Феликс Чисекеди в присутствии американского лидера Дональда Трампа подписали в Вашингтоне мирное соглашение.

Ранее выстрелы прозвучали в крупнейшем городе Бенина после попытки переворота.

