Автозавод Solaris приостановил производство автомобилей Solaris с механической коробкой передач

Автомобильный завод Solaris (экс-завод Hyundai в Санкт-Петербурге) приостановил производство моделей Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX с механическими коробками передач (МКП), сообщает Telegram-канал Mash.

«Автомобилей не будет в салонах минимум до апреля 2026-го из-за проблем с запчастями. Представители автозавода Solaris подтвердили приостановку производства, но проблему с запчастями — нет. Говорят, истинная причина — принятое решение пересмотреть микс внутри модельного ряда в пользу более высоких комплектаций, цены на которые не изменились», — сообщает канал.

До этого стало известно, что холдинг «АГР» собирается направить 37,1 млрд рублей на локализацию автопроизводства на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге и 50,6 млрд рублей — на площадку Volkswagen в Калужской области.

Новый владелец уже инвестировал порядка 10 млрд рублей в производство автомобилей Tenet в Калуге и около 7 млрд рублей — в модернизацию завода в Шушарах, который фактически создается заново.

Группа АГР управляет предприятиями по выпуску автомобилей и двигателей в Калуге, а также двумя заводами в Санкт-Петербурге. Компания ранее была официальным импортером и производителем моделей Volkswagen. Кроме того, петербургский «Автомобильный завод АГР», расположенный на базе бывшего завода Hyundai, год назад запустил выпуск автомобилей под новой маркой Solaris.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году пересадят на отечественные автомобили.