На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп хочет получить неприкосновенность от МУС

Трамп может ввести новые санкции против МУС, чтобы получить неприкосновенность
true
true
true
close
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Администрация президента США Дональда Трампа угрожает ввести новые санкции против Международного уголовного суда (МУС). Чтобы этого не случилось, суд должен гарантировать, что не будет преследовать президента Дональда Трампа и высших должностных лиц после истечения срока полномочий президента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации Трампа.

«Мы обеспокоены тем, что в 2029 году МУС обратит свое внимание на президента, вице-президента, военного министра и других лиц и начнет судебное преследование против них. Это неприемлемо, и мы не допустим, чтобы это произошло», — отметил он.

Что именно может стать предметом расследования МУС, представитель администрации Трампа не пояснил. Однако он добавил, что во избежание санкций суд также должен прекратить расследование против израильских лидеров в связи с войной в секторе Газа, а также против американских военных, которые служили в Афганистане. Вашингтон уже передал свои требования членам МУС.

Отметим, что в конце 2024 года МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта и лидера ХАМАС Ибрагима аль-Масри по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликта в Газе. Также в марте 2020 года началось расследование преступлений американских военных в Афганистане.

В феврале 2025 года Трамп ввел санкции против девяти должностных лиц МУС, включая судей и прокуроров. При этом санкции не касались самой организации.
Сами США не являются участником Римского статута, и на страну не распространяется действие Международного уголовного суда.

Ранее в США заявили о «новой холодной войне» с Европой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами