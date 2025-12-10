Трамп хочет получить неприкосновенность от МУС

Администрация президента США Дональда Трампа угрожает ввести новые санкции против Международного уголовного суда (МУС). Чтобы этого не случилось, суд должен гарантировать, что не будет преследовать президента Дональда Трампа и высших должностных лиц после истечения срока полномочий президента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации Трампа.

«Мы обеспокоены тем, что в 2029 году МУС обратит свое внимание на президента, вице-президента, военного министра и других лиц и начнет судебное преследование против них. Это неприемлемо, и мы не допустим, чтобы это произошло», — отметил он.

Что именно может стать предметом расследования МУС, представитель администрации Трампа не пояснил. Однако он добавил, что во избежание санкций суд также должен прекратить расследование против израильских лидеров в связи с войной в секторе Газа, а также против американских военных, которые служили в Афганистане. Вашингтон уже передал свои требования членам МУС.

Отметим, что в конце 2024 года МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта и лидера ХАМАС Ибрагима аль-Масри по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликта в Газе. Также в марте 2020 года началось расследование преступлений американских военных в Афганистане.

В феврале 2025 года Трамп ввел санкции против девяти должностных лиц МУС, включая судей и прокуроров. При этом санкции не касались самой организации.

Сами США не являются участником Римского статута, и на страну не распространяется действие Международного уголовного суда.

Ранее в США заявили о «новой холодной войне» с Европой.