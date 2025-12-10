Стало известно о состоянии четверых пострадавших от БПЛА в Чебоксарах

Минздрав Чувашии: после атаки в Чебоксарах четверо находятся в тяжелом состоянии

Четверо мирных жителя, пострадавшие в ходе атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чебоксарах, пребывают в тяжелом состоянии, еще трое получили ранения средней степени тяжести. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Чувашии.

«По состоянию на 16.30 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») 10 декабря четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести», — сказал агентству представитель ведомства.

Там отметили, что для оказания содействия в лечении были привлечены мультидисциплинарные бригады врачей. Кроме того, были проведены телемедицинские консультации с федеральными медучреждениями, заключили в Минздраве.

Утром 9 декабря украинские беспилотники атаковали жилые дома в Чебоксарах. В результате атаки пострадали 14 человек, включая ребенка. Части БПЛА попали в пятиэтажный дом в Юго-Западном районе города. Взрывная волна выбила окна, повредила балконы и фасад здания, внутри начался пожар. Кроме того, обломки упали на припаркованные машины.

