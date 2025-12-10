На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Natan захотел уйти из Black Star

Певец Natan заявил, что не собирается продлять контракт с Black Star
true
true
true
close
Личный архив Natan

Певец Natan (настоящее имя — Алишер Мирзохонов) признался, что может уйти с лейбла Black Star. Его слова передает издание «СтарХит».

Natan отметил, что его контракт с лейблом заканчивается через два года. Он намерен не продлевать договор.

«Я думаю, это будут мои последние два года, и на этом я тоже уйду в свободное плавание», — рассказал артист.

8 декабря продюсер Павел Курьянов (Пашу) объяснил уход Клавы Коки из музыкального лейбла Black Star. Он подчеркнул, что за 10 лет работы с лейблом Клава Кока превратилась в прекрасную, большую и успешную артистку, добавив, что не испытывает обиды на ее решение двигаться дальше.

Лейбл оставил за Клавой Кокой полное право на использование творческого имени и исполнение всех песен. Также звезда продолжит получать доходы из старого каталога. Продюсер отметил, что Клава будет полностью развиваться самостоятельно, однако сотрудничество с ней может продолжиться со стороны дистрибуции музыки по обоюдному желанию сторон.

Ранее Клаве Коке предсказали крах карьеры из-за ухода из Black Star.

