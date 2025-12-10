На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил, что Трампу скоро передадут новый вариант плана по Украине

Зеленский: скоро передадим Трампу исправленный вариант мирного плана
true
true
true
close
Omar Havana/AP

Украинская сторона рассчитывает в ближайшее время передать США исправленный вариант мирного плана по решению конфликта на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Финализируем работу по 20 пунктам фундаментального документа, который может определить параметры окончания войны, и рассчитываем в ближайшее время передать документ Соединенным Штатам после нашей совместной работы с командой Президента Трампа и партнерами в Европе», — отметил он.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент США хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

На этом фоне аналитик Богдан Безпалько заявил «Газете.Ru», что Трамп может ввести «символические санкции» против Украины.

Ранее Песков ответил на предложение Зеленского по энергетическому перемирию.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами