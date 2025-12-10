Зеленский заявил, что Трампу скоро передадут новый вариант плана по Украине

Украинская сторона рассчитывает в ближайшее время передать США исправленный вариант мирного плана по решению конфликта на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Финализируем работу по 20 пунктам фундаментального документа, который может определить параметры окончания войны, и рассчитываем в ближайшее время передать документ Соединенным Штатам после нашей совместной работы с командой Президента Трампа и партнерами в Европе», — отметил он.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент США хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

На этом фоне аналитик Богдан Безпалько заявил «Газете.Ru», что Трамп может ввести «символические санкции» против Украины.

Ранее Песков ответил на предложение Зеленского по энергетическому перемирию.