Российский омбудсмен рассказала о состоянии украинских моряков

<img src="//img.gazeta.ru/files3/465/8192465/1018375328-pic905-895x505-18685.jpg">

Получивший ранения украинский экипаж военнослужащих, который задержали после инцидента в Керченском проливе, находится в больнице Керчи, угрозы их жизни нет, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, их состояние не оценивается как тяжелое. Всем троим раненым оказывается медицинская помощь в Первой Керченской больнице.

Реклама

Москалькова заявила, что передала информацию о состоянии украинских моряков своей коллеге — уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой. Российский омбудсмен также опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что она не выходит с украинским омбудсменом на связь.

Как заявили в ФСБ России, 25 ноября три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России и направлялись к Керченскому проливу. Российские силы задержали корабли, а после закрыли Керченский пролив для всех судов. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. Президент Украины Петр Порошенко выдвинул России требования в связи с инцидентов в Черном море, потребовав освободить украинских моряков и корабли.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.