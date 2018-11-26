В Швейцарии произошел пожар в жилом доме, есть погибшие

В Швейцарии произошел пожар, при котором погибли по меньшей мере шесть человек, среди них есть дети. Об этом сообщает Arcinfo со ссылкой на полицию региона.

Отмечается, что инцидент произошел вскоре после 4.00 мск в городе Золотурн в доме, где находились 20 человек.

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Согласно имеющейся информации, шесть погибших задохнулись. Пожарные не успели их спасти, так одновременно боролись с огнем и эвакуировали жителей. Причина возгорания в настоящее время неизвестна.

Ранее сообщалось, что американские пожарные заявили о полной локализации пожара в Калифорнии, ставшего самым разрушительным в современной истории штата.