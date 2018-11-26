Пограничники США стреляли в мигрантов резиновыми пулями на границе с Мексикой

Хорватская полиция и мигранты на границе между Боснией и Хорватией близ города Велика-Кладуша, 24... Marko Djurica/Reuters

Сотрудники пограничной службы США применили резиновые пули против мигрантов, пытавшихся прорваться через границу со стороны Мексики.

Об этом сообщает Excelsior.

По данным портала, на мексиканско-американской границе в районе Тихуаны наблюдается «полный беспорядок».

Ранее глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете пообещал депортировать мигрантов из центральноамериканских стран, которые попытались прорваться на территорию США.