Пограничники США стреляли в мигрантов резиновыми пулями на границе с Мексикой

Сотрудники пограничной службы США применили резиновые пули против мигрантов, пытавшихся прорваться через границу со стороны Мексики.

Об этом сообщает Excelsior.

По данным портала, на мексиканско-американской границе в районе Тихуаны наблюдается «полный беспорядок».

Ранее глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете пообещал депортировать мигрантов из центральноамериканских стран, которые попытались прорваться на территорию США.