Адвокат дознавателя из Уфы сообщила о ее нетрудоспособности по здоровью

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Адвокат Ирина Валиева, защищающая интересы девушки-дознавателя из Уфы в деле о ее групповом изнасиловании коллегами, сообщила, что потерпевшая в настоящее время временно нетрудоспособна по состоянию здоровья, передает РИА «Новости».

При этом юрист отметила, что все все следственные мероприятия, которые проводят следователи, она посещает.

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«По состоянию здоровья она сейчас временно нетрудоспособна», — рассказала Валиева.

Она добавила, что потерпевшая проработала на новом месте совсем недолго, «но она мужественная девушка, что смогла противостоять высоким полицейским чинам, и написала заявление о преступлении», считает адвокат.

Ранее Валиева рассказала о «главном» в деле о групповом изнасиловании дознавателя в Уфе.