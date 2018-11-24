Адвокат дознавателя из Уфы назвала алиби подозреваемых «мышиной возней»

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Адвокат Ирина Валиева, защищающая интересы девушки-дознавателя из Уфы в деле о ее групповом изнасиловании коллегами, назвала алиби полицейских «мышиной возней» по сравнению с тем, что пережила потерпевшая, передает РИА «Новости».

Она отметила, что претензий к следователям у стороны потерпевшей нет, и предварительное расследование ведется грамотно и в соответствии с законными сроками.

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«Алиби подозреваемых, о которых заявили адвокаты, просто «мышиная возня» по сравнению с тем, что пришлось пережить потерпевшей», — заявила Валиева.

По мнению адвоката, у следователей есть доказательства их причастности к тяжкому преступлению, поскольку подозреваемые находятся под арестом по решению суда.

Ранее Валиева рассказала о «главном» в деле о групповом изнасиловании дознавателя в Уфе