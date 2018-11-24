В Почаевской лавре отреагировали на отмену передачи УПЦ ее зданий
Представители Свято-Успенской Почаевской лавры отреагировали на решение минюста Украины об отмене передачи Украинской православной церкви (УПЦ) зданий Почаевской лавры. Текст обращения опубликован на сайте лавры.
Как отмечается в заявлении, украинская власть использует «коммунистические методы» борьбы с православной Церковью. В лавре подчеркнули, что нынешние лидеры «не помнят уроков истории».
«Риторика власти за 100 лет не поменялась: насельники Лавры остаются для них «пособниками контрреволюции». Используя подконтрольные средства массовой информации, действующая власть с каждым днем все больше и больше насаждает это мнение нашему украинскому народу», — говорится в обращении.
В тексте заявления подчеркивается, что нынешние власти взяли курс на изъятие имущества у Свято-Успенской Почаевской Лавры и передача ее «новообразуемой церковной организации», следствием чего может стать уничтожение монашества на территории Западной Украины.
Ранее в РПЦ предупредили о гонениях на священнослужителей на Украине.