В Почаевской лавре отреагировали на отмену передачи УПЦ ее зданий

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Представители Свято-Успенской Почаевской лавры отреагировали на решение минюста Украины об отмене передачи Украинской православной церкви (УПЦ) зданий Почаевской лавры. Текст обращения опубликован на сайте лавры.

Как отмечается в заявлении, украинская власть использует «коммунистические методы» борьбы с православной Церковью. В лавре подчеркнули, что нынешние лидеры «не помнят уроков истории».

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«Риторика власти за 100 лет не поменялась: насельники Лавры остаются для них «пособниками контрреволюции». Используя подконтрольные средства массовой информации, действующая власть с каждым днем все больше и больше насаждает это мнение нашему украинскому народу», — говорится в обращении.

В тексте заявления подчеркивается, что нынешние власти взяли курс на изъятие имущества у Свято-Успенской Почаевской Лавры и передача ее «новообразуемой церковной организации», следствием чего может стать уничтожение монашества на территории Западной Украины.

Ранее в РПЦ предупредили о гонениях на священнослужителей на Украине.