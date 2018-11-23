Дипломаты связались с россиянкой, у которой финские соцслужбы забрали дочь

Представитель посольства России в Финляндии Наталья Вежливцева сообщила о том, что российские дипломаты связались с россиянкой Лидией Павловской, у которой финские власти изъяли 5-летнюю дочь, пока мать ребенка находилась в России, передает ТАСС.

«В настоящее время сотрудники посольства находятся в контакте с гражданкой России по этому вопросу, связались также с представителями финских социальных служб. Консульский отдел готов оказать всю необходимую помощь для защиты прав и интересов проживающих в Финляндии российских граждан», — сказала Вежливцева.

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По ее словам, ранее в посольство не поступало обращений о содействии со стороны Павловской.

Ранее правозащитники заявили о незаконном изъятии ребенка россиянки в Финляндии.